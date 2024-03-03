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بولندا ترفع القيود المؤقتة على الحدود مع سلوفاكيا جارتها في الاتحاد الأوروبي

حدود بولندا وبيلاروسيا
حدود بولندا وبيلاروسيا
د ب أ
نشر في: الأحد 3 مارس 2024 - 7:33 م | آخر تحديث: الأحد 3 مارس 2024 - 7:33 م

أوقفت بولندا رسميا القيود المؤقتة على الحدود مع سلوفاكيا المجاورة، اليوم الأحد، بعد أن طبقت وارسو عمليات التفتيش العام الماضي للحد من الهجرة غير الشرعية.

وذكرت وكالة الأنباء البولندية وقناة تي في إن 24 اليوم الأحد، أن رفع القيود الذي تم بناء على أوامر الحكومة دخل حيز التنفيذ عند منتصف الليل.

وأرجعت وزارة الداخلية في وارسو هذه الخطوة إلى "استقرار وضع الهجرة عبر ما يسمى بطريق البلقان".

ومع ذلك، ستستمر مراقبة الأوضاع ، ما يعني أنه من الممكن استئناف عمليات التفتيش الحدودية بين الدولتين العضوين في الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر.


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