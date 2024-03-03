اليونان تشهد الشتاء الأكثر سخونة على الإطلاق

أظهرت بيانات أولية صادرة عن خدمة "كوبرنيكوس" المعنية بتغير المناخ والتابعة للاتحاد الأوروبي، أن هذا الشتاء كان الأكثر سخونة في تاريخ اليونان المسجل، بحسب ما أوردته صحيفة "كاتيميريني" اليونانية، اليوم الاحد.

وبحسب البيانات التي حللها الفريق العلمي التابع للمرصد الوطني في أثينا، فقد تميز شتاء اليونان في 2023-2024 (الذي بدأ في ديسمبر 2023، واستمر في يناير، وفبراير 2024) تحديدا بفترات طويلة من درجات الحرارة المرتفعة، التي تجاوزت المعايير الموسمية، بشكل كبير.

وأفاد المرصد الوطني في أثينا، بأنه قد تم تسجيل شتاء 2023-2024 بوصفه الأكثر دفئا في تاريخ اليونان، حيث تجاوز من حيث درجات حرارته شتاء 2015-2016.

وقد ارتفع متوسط درجة الحرارة القصوى في اليونان خلال فترة الشتاء بواقع 8ر1 درجة مئوية منذ عام 1960 وحتى عام 2024.