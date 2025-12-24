تعادل المقاولون العرب مع فريق طلائع الجيش سلبيًا، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الأربعاء، لحساب منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.

وجاءت أحداث المباراة التي أُقيمت على ملعب المقاولون العرب، متوسطة المستوى، وسط سيطرة من جانب فريق المقاولون العرب على معظم مجرياتها.

وبتلك النتيجة، يرتفع رصيد طلائع الجيش إلى النقطة الرابعة التي يحتل بها المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر، فيما حصل المقاولون العرب على أول نقطة له في المسابقة.

ويتواجد ناديا المقاولون العرب وطلائع الجيش في المجموعة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر، مع فرق فاركو، وإنبي، والأهلي، وغزل المحلة، وسيراميكا كليوباترا.