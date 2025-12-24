مصطفى العش: أثبت جدارتي للاستمرار مع الأهلي

أكد مصطفى العش، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، أن الأحمر يبحث دائمًا عن الفوز بكل البطولات، وإن جماهيره تساند الفريق بشكل دائم وتقف خلفه دائمًا، وهي الشريك الأساسي في كل النجاحات التي يحققها الفريق.
وقال مصطفى العش في تصريحات رسمية: "الجهاز الفني يمنح الفرصة للجميع، ويعمل على تجهيز جميع اللاعبين، مما يمثل فرصة يجب استغلالها في أي وقت".
وأضاف: "جميع المباريات مهمة بالنسبة إلينا بغض النظر عن اسم المنافس، أو طبيعة البطولة التي نشارك بها.. مطالبون دائمًا بالفوز ولا شيء غيره، والجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على تطوير أداء اللاعبين والوصول إلى أفضل ما يمكن".
وتابع: "هناك منافسة قوية بين الجميع وفي مختلف المراكز، وكل لاعب لديه دوافع كبيرة لتقديم أفضل ما لديه، سواء من يشارك ويرغب في الاستمرار بالتواجد في الحسابات، أو من ينتظر الحصول على الفرصة.. نساند بعضنا جميعًا، خصوصًا لاعبي الدفاع، والأهم بالنسبة إلينا مصلحة الأهلي التي تأتي في المقام الأول".
وواصل: "طبيعة اللعب في الأهلي تفرض على كل لاعب أن يكون جاهز دائمًا للمشاركة، خاصة أن هناك بعض السيناريوهات التي تحدث في العديد من المباريات، مما يزيد من حالة المنافسة بين جميع اللاعبين".
واستطرد: "على الصعيد الشخصي أنا سعيد للغاية بثقة إدارة النادي وتحويل الإعارة إلى تعاقد دائم.. كانت فترة صعبة وكنت أسعى خلالها لإثبات نفسي وجدارتي بالاستمرار".
وأتم مصطفى العش تصريحاته قائلًا: "من الإيجابي أن يكون اللاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز مما يتيح للجهاز الفني خيارات عديدة.. والحمد لله أنني حصلت على فرصة اللعب كمدافع أو كظهير أيسر".