مصطفى العش: أثبت جدارتي للاستمرار مع الأهلي

أكد مصطفى العش، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، أن الأحمر يبحث دائمًا عن الفوز بكل البطولات، وإن جماهيره تساند ‏الفريق بشكل دائم وتقف خلفه دائمًا، وهي الشريك الأساسي في كل النجاحات التي يحققها الفريق.

وقال مصطفى العش في تصريحات رسمية: "الجهاز الفني يمنح الفرصة للجميع، ويعمل على تجهيز جميع اللاعبين، مما يمثل ‏فرصة يجب استغلالها في أي وقت".

‏وأضاف: "جميع المباريات مهمة بالنسبة إلينا بغض النظر عن اسم المنافس، أو طبيعة البطولة التي نشارك بها.. مطالبون دائمًا بالفوز ولا ‏شيء غيره، والجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على تطوير أداء اللاعبين والوصول إلى أفضل ما يمكن".

وتابع: "هناك منافسة قوية بين الجميع وفي مختلف المراكز، وكل لاعب لديه دوافع كبيرة لتقديم أفضل ما لديه، سواء من يشارك ‏ويرغب في الاستمرار بالتواجد في الحسابات، أو من ينتظر الحصول على الفرصة.. نساند بعضنا جميعًا، خصوصًا لاعبي ‏الدفاع، والأهم بالنسبة إلينا مصلحة الأهلي التي تأتي في المقام الأول".

وواصل: "طبيعة اللعب في الأهلي تفرض على كل لاعب أن يكون جاهز دائمًا للمشاركة، خاصة أن هناك بعض السيناريوهات ‏التي تحدث في العديد من المباريات، مما يزيد من حالة المنافسة بين جميع اللاعبين".

واستطرد: "على الصعيد الشخصي أنا سعيد للغاية بثقة إدارة النادي وتحويل الإعارة إلى تعاقد دائم.. كانت فترة صعبة وكنت أسعى خلالها ‏لإثبات نفسي وجدارتي بالاستمرار".

وأتم مصطفى العش تصريحاته قائلًا: "من الإيجابي أن يكون اللاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز مما يتيح للجهاز الفني خيارات عديدة.. والحمد لله أنني حصلت على فرصة اللعب كمدافع أو كظهير أيسر".