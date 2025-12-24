المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء: المؤتمر الصحفي الأسبوعي توجيه رئاسي لمخاطبة المواطن

قال هاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، إن حرص الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء على عقد مؤتمر صحفي أسبوعي والرد على الأسئلة المثارة هي خطوة تأتي بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، عبر شاشة «صدى البلد»، مساء الأربعاء، أن رئيس الوزراء يتلقى أسئلة صعبة للغاية في بعض الأحيان ما يعني أن الأسئلة التي يتلقاها لا يتم ترتيبها مسبقًا، وهو ما أكده الصحفيون أنفسهم في أكثر من مناسبة.

وذكر أن الحكومة تحرص على مخاطبة المواطن وتوضيح الأمور أمامه، مؤكدا الاستمرار في عقد هذا المؤتمر الذي يساهم في تعريف المواطن بما يدور في الدولة ليساهم في تحمل المسئولية أو يشاركوا الحكومة في الأمل.

وتابع: «الرئيس السيسي دائما ما يوجه بالقول احكوا الحكاية للمصريين.. عندما نحكي الحكاية للمصريين يتحملون معنا وهو ما حدث في الفترة الماضية».

ولفت إلى أن الدولة واجهة ظروفًا صعبة جدًا بجانب تحديات اقتصادية، تمثل جزءٌ منها في إجراءات لبناء الدولة وكان من المعلوم أنها تتطلب قدرًا من التحمل، باعتبار أن بناء الأوطان ليس بالأمر السهل.

ونوه بأن الحكومة حرصت على مدار الوقت على تحقيق الاستقرار وتعزيز الأمان وإنجاز تنمية اقتصادية تجذب المستثمرين من كل أنحاء العالم، ضاربا المثل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تشهد توقيع اتفاقيات مشروعات بشكل شبه يومي.