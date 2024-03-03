ماهر همام: الأهلي الأوفر حظا للتتويج بدوري أبطال إفريقيا 

أكد ماهر همام، لاعب منتخب مصر السابق، أن النادي الأهلي قادر على التتويج ببطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، بعد خروج بيراميدز والهلال السوداني والنجم الساحلي والوداد المغربي، وهو ما سيسهل مهمة الفريق الأحمر في التتويج باللقب.

قال ماهر همام، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" لاعبو الأهلي يمتلكون خبرات تؤهلهم للتتويج بالكأس، مضيفا أن أندية إفريقيا تعمل ألف حساب للنادي الأهلي أكبر الأندية داخل القارة السمراء، فهذا حال لاعبي كرة القدم داخل النادي، قائلاً«أنا بشفق عليهم ولكن هذا هو النادي الأهلي».

أضاف ماهر همام:" فرصة الأهلي كبيرة نحو التتويج بالكأس للمرة 12 في تاريخه، بعد خروج أقوي المنافسين له أبرزهم الوداد المغربي والذي توج باللقب على حساب الأهلي في النسخة قبل الماضية".

أشار ماهر همام إلى أن حسام حسن المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، ضم أفضل العناصر الحالية من اللاعبين المحترفين لقائمة الفراعنة لمعسكر مارس، قائلاً« متفائل بالتؤام في قيادة منتخب مصر بعد الفشل في بطولة أمم إفريقيا مع فيتوريا».