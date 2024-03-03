مقتل طفلين وإصابة 4 في انفجار ذخيرة غير منفجرة في أفغانستان

ذكر مسؤولون محليون اليوم الأحد أن ذخيرة غير منفجرة، انفجرت، مما أدى إلى مقتل طفلين في ولاية "باكتيا" شرق أفغانستان.



وقالت حكومة الولاية في بيان إن أربعة أطفال آخرين، أصيبوا، في الحادث المأسوي الناجم عن ذخيرة غير منفجرة، خلفتها سنوات الحرب.



ووقع الحادث في منزل، بمنطقة "جاني خيل" بالولاية، بينما كان الأطفال يلعبون بالمتفجرات، من مخلفات الحرب، التي عثروا عليها خارج المنزل.



وغالبا ما تتسبب الإمدادات العسكرية غير المنفجرة، التي خلفتها عقود من الحرب، في وقوع إصابات بين الأطفال في أفغانستان.



جدير بالذكر أنه بسبب عقود من الحرب والاحتلال، مازالت أفغانستان، واحدة من أكثر الدول الملوثة بالأسلحة، في العالم حيث لا تزال الذخائر غير المنفجرة، تلحق أضرارا بالمدنيين، طبقا لما ذكرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف".