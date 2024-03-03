تسمم كيميائي أم غذائي؟ أستاذة طب شرعي يفسر احتمالات وفاة الطالبة نيرة صلاح

فسرت الدكتورة دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية بكلية الطب جامعة القاهرة، تقرير الوفاة المبدئي للطالبة نيرة صلاح الذي أشار إلى وفاتها بحالة تسمم.

وقالت خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع عبر شاشة «ON E» مساء السبت، إن أسباب التسمم التي تؤدي سريعًا إلى الوفاة مثل حالة نيرة تشير إلى أحد إحتمالين، أن يكون الطعام مضافًا إليه سموم مثل المواد الكيميائية أو نوع من الأدوية تم طحنها ووضعها في الطعام.

وأضافت أن التسمم الغذائي من بعض الأنواع الميكروبائية؛ يُسبب أيضا أعراضا حادة مثل القيء الشديد والمغص والتقلصات المعوية التي تؤدي إلى الوفاة.

وأوضحت أن قرار النيابة بإعادة تشريح الجثمان يأتي في ظل وجود شبهات حول سبب الوفاة، وذلك بعد استطلاع رأي المحامي العام، موضحة أن مدة إعادة التشريح تُحدد بـ 5 أيام في فصل الصيف و10 أيام في فصل الشتاء، وذلك في سبيل معرفة سبب التسمم، سواء كان غذائيًا أو كيماويًا.

وذكرت أنه بعد استخراج الجثمان، يجري أخذ عينات من الكبد والكلى والأنسجة الرخوة والعظام والأظافر للكشف عن ترسبات السموم المعدنية بهذه الأنسجة، بالإضافة إلى فحص عينات أخرى من الكفن والتربة التي دُفن فيها الجثمان، ويرجع ذلك إلى أن السوائل الناتجة عن تغيرات ما بعد الوفاة قد تحتوي على نوع من أنواع السموم، إذا كان سبب الوفاة هو التسمم.