صحة غزة: قوات الاحتلال ترتكب مجزرة مروعة عند دوار الكويتي

قال المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة، إن «قوات الاحتلال ترتكب مجزرة مروعة عند دوار الكويتي بغزة، راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى».



ونوه في تصريح مقتضب نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء لأحد، بأن «️قوات الاحتلال الإسرائيلية تنفذ جرائم إبادة جماعية ممنهجة تستهدف مئات الآلاف من البطون الجائعة شمال غزة».







وتتواصل الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، مع استمرار العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، وسط تحذيرات من مجاعة تضرب القطاع.



وفي وقت سابق من اليوم، كشفت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، عن حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع، مع مرور 149 يومًا على شن الحرب.



وقالت صحة غزة، في بيان، إن حصيلة العدوان الإسرائيلي ارتفع إلى 30 ألفًا و410 شهداء، مع تسجيل 71 ألفًا و700 جريح، منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وأضاف البيان، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب تسع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 90 شهيدًا و177 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.



وأشار إلى أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.