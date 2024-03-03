مشاركون سويسريون في استفتاء يؤيدون زيادة المعاشات التقاعدية ويرفضون تمديد سن التقاعد

صوت مشاركون سويسريون في استفتاء لتأييد خطة لزيادة معاشات التقاعد، وهي المرة الأولى في تاريخ البلاد التي تحدث فيها زيادة في المزايا الاجتماعية عن طريق استفتاء.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن هيئة الإذاعة السويسرية إس آر جي قولها إن هذا الاقتراح برفع المعاشات التقاعدية بنحو 8% قد حظي بدعم 58% من المشاركين في الاستفتاء.



وقالت وكالة بلومبرج إنه من المرجح جدا فيما يبدو أن تحصل هذه الخطة أيضا على الأغلبية المطلوبة بشكل إضافي من الكانتونات. ومن المقرر أن تعلن النتائج الرسمية في وقت لاحق اليوم الأحد.



وكانت استطلاعات رأي أُجريت قبل اليوم الأحد قد أشارت إلى أن تمرير الإجراء – الذي ينص على منح مكأفاة شهر في السنة – سيتم بصعوبة .



منذ عام 1848، لم يوافق المقترعون السويسريون قط على خطط لتعزيز مزايا اجتماعية تدفعها الدولة. وقد تقدمت بهذه المبادرة نقابات عمالية، قالت إن ارتفاع تكاليف المعيشة أدى إلى تقليص القوة الشرائية للمعاشات التقاعدية.



وذكرت وكالة بلومبرج أن مبادرة ثانية لرفع سن التقاعد ــ ومن ثم ربطه بمتوسط العمر المتوقع ــ قد تم رفضها، ولم تحصل إلا على 25% من الأصوات.