بريطانيا: المتوسط اليومي لقتلى وجرحى روسيا الأعلى في فبراير منذ اندلاع الحرب

أفاد تقييم استخباراتي صادر عن وزارة الدفاع البريطانية، بشأن تطورات الحرب في أوكرانيا، اليوم الأحد؛ بأن المتوسط اليومي لعدد الخسائر الروسية من القتلى والجرحى في أوكرانيا، كان الأعلى طوال شهر فبراير الماضي، منذ بداية اندلاع الحرب، وذلك بواقع 983 يوميا.

وأشار التقييم الاستخباراتي اليومي، المنشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إلى أنه يكاد يكون من المؤكد أن الزيادة في المتوسط اليومي لعدد الخسائر، تعكس التزام روسيا بالحرب الشاملة وحرب الاستنزاف، وعلى الرغم من أنها مكلفة من حيث الأرواح البشرية، إلا أن التأثير الناتج أدى إلى زيادة الضغط على المواقع الأوكرانية عبر خط المواجهة.

وأضاف التقييم أنه حتى الآن، من المحتمل جدا أن يكون هناك أكثر من 355 ألف جندي روسي قد سقطوا بين قتيل وجريح خلال حرب أوكرانيا.

وتنشر وزارة الدفاع البريطانية تحديثا يوميا بشأن الحرب في أوكرانيا، منذ بداية الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 من فبراير عام 2022. وتتهم موسكو لندن بشن حملة تضليل بشأن الحرب.