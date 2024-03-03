 القبض على متهم بقتل شخص بسبب خلافات مالية في منشأة القناطر - بوابة الشروق
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القبض على متهم بقتل شخص بسبب خلافات مالية في منشأة القناطر

محمود عبد السلام
نشر في: الأحد 3 مارس 2024 - 1:47 م | آخر تحديث: الأحد 3 مارس 2024 - 1:47 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من القبض على شخص له معلومات جنائية مسجلة، لإتهامه بقتل آخر بطلق ناري في مشاجرة نشبت بينهما بمنطقة منشأة القناطر.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة ووجود قتيل بالمكان المشار إليه، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وجود جثة شخص مصاب بطلق ناري "خرطوش"، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل له معلومات جنائية مسجلة، بسبب خلافات مالية بينهما.

وتمكن الأمن من القبض على المتهم، وبحوزته سلاحين ناريين "فرد وبندقية خرطوش"، وبمواجهته اعترف الواقعة على النحو المُشار إليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


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