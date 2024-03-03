أشتية: إنعاش السلطة الفلسطينية هو تمكينها من القيام بدورها

قال رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية محمد أشتية، اليوم الأحد، إن "إنعاش" السلطة الفلسطينية يعني تمكينها من القيام بدورها، محذرة من تداعيات استخدام الولايات المتحدة "الفيتو" في مجلس الأمن ضد مشاريع القرارات الداعية إلى وقف إطلاق النار على قطاع غزة.

حديث أشتية جاء خلال استقباله وفدا من أعضاء الكونجرس الأمريكي يضم السيناتور كوري بوكر والسيناتور مايكل بانيتن (من الحزب ديمقراطي) في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، بحسب بيان للحكومة.

وأطلع أشتية الوفد على الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية "التي تعاني أيضا من العدوان الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين"، وفقا لوكالة الأناضول.

وشدد على أن "إنعاش السلطة يعني تمكينها من القيام بدورها وتعزيز صمود أبناء شعبنا".

ومنذ فترة، تتزايد أحاديث عن شكل ودور السلطة الفلسطينية بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، وبينما تروج واشنطن "لفكرة السلطة الفلسطينية المتجددة والمعاد تنشيطها"، ترفض إسرائيل أن تتولى السلطة أي دور في غزة.

وجدد أشتية دعوته الولايات المتحدة إلى "دعم وقف فوري لإطلاق النار، والعمل لفتح المعابر لإدخال المساعدات الإغاثية إلى غزة، وتوفير الخدمات الأساسية بشكل يستجيب للأزمة الإنسانية".

وقال إن "استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو عدة مرات لمنع قرار يدعم وقف إطلاق النار بغزة في مجلس الأمن يشجع إسرائيل على سفك المزيد من الدماء بغطاء دولي".

وشدد على أن "قطاع غزة يواجه كارثة إنسانية غير مسبوقة بسبب العدوان الإسرائيلي، وبحاجة لخطة مارشال تشمل الإغاثة وإعادة الإعمار والإنعاش الاقتصادي فور وقف العدوان".

وجراء الحرب وقيود إسرائيلية، بات سكان قطاع غزة لا سيما في محافظتي غزة والشمال على شفا المجاعة، في ظل شح شديد في إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود، مع نزوح نحو مليوني فلسطيني من السكان القطاع الذي تحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.