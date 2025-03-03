رئيس وزراء بريطانيا: التحالف مع الولايات المتحدة الأمريكية لا غنى عنه

أكد كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني، اليوم التثنين، أن التحالف مع الولايات المتحدة لا غنى عنه، واصفًا من يدعون إلى فك ارتباط بلاده بواشنطن بأنهم "أشخاص غير جادين تماما"، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأضاف ستارمر، في إفادة أمام مجلس العموم البريطاني "البرلمان"، أنه لا أحد يريد رؤية نوعية الصدامات التي وقعت بين الرئيسين الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة تحدث مرة أخرى.

وشدد ستارمر، على أن رغبة الرئيس الأمريكي في تحقيق السلام في أوكرانيا صادقة، مؤكدًا أن الأمر الآن يعود إلى الحلفاء الغربيين لوضع خطة واقعية وكسب السلام.

وكانت مشادة كلامية وقعت بين الرئيسين الأوكراني والأمريكي في البيت الأبيض بسبب الخلاف حول إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

ويشار إلى أن بريطانيا كشفت عن خطة من أربع خطوات لضمان السلام في أوكرانيا، عقب قمة جمعت الزعماء الأوروبيين أمس الأحد في لندن، تتضمن استمرار تدفق المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا خلال فترة الحرب، مع زيادة الضغط الاقتصادي على روسيا، والتأكيد على أن أي اتفاق سلام دائم يجب أن يضمن سيادة وأمن أوكرانيا، مع ضرورة مشاركة أوكرانيا في أي محادثات سلام، وفي حال التوصل إلى اتفاق سلام ستعمل الدول الأوروبية على منع أي هجوم روسي مستقبلي لأوكرانيا، وتشكيل ما سماه تحالفا من الراغبين للدفاع عن أوكرانيا وضمان تحقيق السلام في البلاد.