تقام اليوم الإثنين 3 مارس 2025 العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزها مواجهة يوفنتوس ضد هيلاس فيرونا فى الدوري الإيطالي، إلى جانب مباراة استقلال طهران الإيراني ضد النصر السعودي فى دوري أبطال آسيا للنخبة، ومباراة المصري البورسعيدي ضد مودرن سبورت في الدوري الممتاز.

يقدم موقع «الشروق» مواعيد مباريات اليوم الإثنين 3 مارس 2025 والقنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

نوتينجهام فورست X إيبسويتش تاون – الساعة 9.30 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

استقلال طهران الإيراني X النصر السعودي – الساعة 6 مساء على قناة beIN Sports AFC HD

الوصل الإماراتي X السد القطري – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports AFC HD

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

فياريال X إسبانيول – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

يوفنتوس X هيلاس فيرونا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري المصري

البنك الأهلي X حرس الحدود – الساعة 9 مساء على قناة 2 on time sport

فاركو X الجونة – الساعة 9 مساء على قناة on time sport

المصري البورسعيدي X مودرن سبورت – الساعة 9 مساء على قناة 1 on time sport