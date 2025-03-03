أمريكا: انقطاع الكهرباء في مطار بلتيمور واشنطن الدولي يعطل السفر الجوي

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تسبب انقطاع التيار الكهربائي في مطار بالتيمور واشنطن ثورجود مارشال الدولي في تأخير رحلات جوية عديدة واضطرابات أخرى في حركة السفر الجوي صباح اليوم الاثنين.

وقال مسؤولون في المطار إن انقطاع التيار أثر على مناطق بالصالة الرئيسية ومرآب وقوف السيارات المجاور.

وقد تم إرجاء أكثر من 150 رحلة وإلغاء عدد قليل منها حتى منتصف فترة الصباح، وفقا لموقع تتبع الرحلات الجوية.

وقالت ستيفاني ويفر المتحدثة باسم شركة بالتيمور للغاز والكهرباء إنه تم الإبلاغ عن الانقطاع في حوالي الساعة 0740 صباحا، وأنه نجم عن سقوط خط كهرباء بالقرب من المطار. وأوضحت أن أطقم الشركة في الموقع تعمل على استعادة الطاقة.

ونصح مسؤولو المطار الركاب بالتحقق من شركات الطيران الخاصة بهم بشأن حالة رحلاتهم الجوية. وقالوا أيضا إن بعض الرحلات الواردة يتم تحويلها.