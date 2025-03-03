تفاصيل معسكر منتخب المحليين بعد التعادل مع جنوب إفريقيا بتصفيات كأس الأمم

أكد زغلول صيام، المنسق الإعلامي لمنتخب مصر للمحليين، إن تعادل الفراعنة أمام منتخب جنوب إفريقيا، في ذهاب تصفيات كأس أمم إفريقيا، في مقام طفرة كبيرة لمنتخب أُعيد تكوينه في أيام.

أضاف صيام، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن وائل رياض المدير الفني، وجه الشكر للاعبين، على الروح التي ظهروا بها أمام جنوب إفريقيا، رغم الظروف الصعبة بداية من الرحلة الشاقة.

وأشار إلى أن لاعبو منتخب مصر للمحللين، تم استدعائهم في فترة قليلة، إذ تدربوا جماعيًا 3 مرات فقط، بينما ما فعلوه يستحقون الشكر عليه، خاصة وأنه قدم أداءً مميزًا استقبلوا عليه الإشادة من اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة.

واختتم تصريحاته، بأن منتخب مصر للمحليين، سيصل القاهرة من جنوب إفريقيا، صباح الثلاثاء، على أن يحصل على راحة من التدريبات في اليوم نفسه، بينما يستعد من اليوم التالي لمباراة العودة التي يخوضها بهدف الفوز ولا بديل عن ذلك.