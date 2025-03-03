مخرج فلسطيني: فوز فيلم «لا أرض أخرى» بجائزة الأوسكار يطرح تساؤلات عدة

قال المخرج يحيى بركات، رئيس جماعة السينما الفلسطينية، إن حفل الأوسكار دائمًا يتحكم في السياسة، فالجوائز لا تأتي من فراغ، لافتًا إلى أن أفلاما فلسطينية وصلت من قبل لهذا المهرجان أكثر من مرة، لكنها لم تحصل على جائزة.

وأضاف بركات، خلال تصريحاته عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن فوز فيلم «لا أرض أخرى» بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل يطرح تساؤلات حول الأسباب التي سمحت بعبوره للمنصة، التي لا طالما استبعدت أفلاما فلسطينية ذات قيمة فنية وإنسانية عالية.

وتساءل رئيس جماعة السينما الفلسطينية: «هل الإنتاج والإخراج المشترك بين فلسطين وإسرائيل ميز هذا الفيلم؟، حيث تناول الفيلم واقع التهجير القسري الذي يفرضه الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين، وتوثيقه لعملية الهدم والإخلاء».

وأشار إلى أن «فوز الفيلم الفلسطيني فتح بابًا موصدًا دائمًا من قبل القائمين على حفل الأوسكار»، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من الأفلام الفلسطينية التي تناولت هذا الجانب كثيرًا، ومنها فيلم «المسافة صفر» بفئة أفضل فيلم أجنبي، ويتناول حرب الإبادة.

وفاز فيلم «لا أرض أخرى» بجائزة «أفضل فيلم وثائقي طويل»، ويسلط الفيلم الوثائقي الضوء على قصة أسرة فلسطينية تهجرها الحكومة الإسرائيلية من منزلها في قرية مسافر يطا بالضفة الغربية.

وعقب فوز الفيلم بجائزة الأوسكار اعتلى مخرجوه باسل عدرا، ويوفال أبراهام، وحمدان بلال، وراشيل سزور المسرح لتسلم الجائزة، ودعوا لوقف التطهير العرقي ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.