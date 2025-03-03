باريس تعد قائمة بمئات الأشخاص الذين ترغب في ترحيلهم إلى الجزائر

قال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، اليوم الاثنين، إن فريقه يعمل على إعداد قائمة بمئات الأشخاص "الخطيرين" لتقديمها إلى السلطات في الجزائر تمهيدا لترحيلهم.

وقال الوزير لقناة "بي اف ام تي في" الإخبارية الفرنسية، إن هؤلاء الأشخاص يشكلون خطرا "لأنهم تسببوا في اضطرابات للنظام العام أو لأنهم وردوا في سجلاتنا كمتطرفين بتهم الإرهاب".

وأضاف الوزير إنه "يأمل في أن يكون اختبار الحقيقة مع الجزائر".

وتابع ريتايو "ما أريده مرة أخرى من أجل حماية الفرنسيين، هو أن تستلم الجزائر رعاياها كما يقتضي ذلك القانون الدولي".

وتمر العلاقات بين البلدين بسلسلة من التوترات بسبب تعثر عمليات ترحيل سابقة لجزائريين قامت بها السلطات الفرنسية وإعلان باريس لاحقا عن قيود على دخول شخصيات جزائرية لأراضيها.

وتتهم الجزائر اليمين المتطرف في فرنسا بتقويض العلاقات بين البلدين.