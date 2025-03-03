لفتت النجمة سكارليت جوهانسون الأنظار على السجادة الحمراء لحفل توزيع جوائز الأوسكار في دورته الـ 97، بإطلالة ملكية تجسد الفخامة الكلاسيكية بلمسة عصرية راقية.

واختارت سكارليت فستانا مخمليا أزرق داكن بتصميم أنيق مع ياقة منسدلة، وأكملت الإطلالة بقفازات طويلة من نفس الخامة؛ مما أضفى عليها لمسة ساحرة.

واعتمدت جوهانسون تسريحة شعر مشدودة للخلف، مع مكياج ناعم أبرز ملامحها الجذابة، فيما أضاف العقد الماسي لمسة من التألق والفخامة.

انطلق حفل توزيع جوائز الأوسكار السابع والتسعين في مسرح دولبي بلوس أنجلوس، منذ قليل وسط أجواء مشتعلة ومنافسة شديدة، بحضور أبرز نجوم هوليوود، حيث شهدت السجادة الحمراء إطلالات فاخرة وتصاميم مبهرة من كبريات دور الأزياء العالمية.

وكعادته، يشهد الحفل منافسة قوية بين أبرز الأفلام، من بينها Emilia Pérez، Wicked، The Brutalist، Conclave، وAnora، إلى جانب لحظات استثنائية مثل تكريم موسيقى سلسلة جيمس بوند الشهيرة، وأداءات موسيقية خاصة لنجوم مثل أريانا جراندي وسينثيا إريفو.

ولم يخل الحدث من المفاجآت، حيث يحصل المرشحون الرئيسيون على حقيبة هدايا فاخرة بقيمة 200 ألف دولار، تتضمن إقامة في منتجعات فاخرة ومستحضرات تجميل راقية، مما يضيف لمسة من الفخامة إلى الليلة الأهم في عالم السينما.