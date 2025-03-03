الكنيسة الكاثوليكية تشكر الرئيس السيسي لإعادة تشكيل مجلس إدارة هيكل أوقافها

وجهت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدولة المصرية، لإعادة تشكيل مجلس إدارة هيكل أوقاف الكنيسة الكاثوليكية بمصر، برئاسة بطريرك الأقباط الكاثوليك، وفقًا للقرار رقم 79 لسنة 2025.

وثمنت الكنيسة الكاثوليكية بمصر كل مجهودات الدولة المصرية، لخدمة الكنيسة الكاثوليكية بمختلف طوائفها، مؤكدة صلاتها وتعضيدها للرئيس السيسي، وجميع قيادات الدولة، لما فيه الخير والصلاح لوطننا الحبيب مصر.



