دجيري يتوج بلقب بطولة سانتياجو التشيلية للتنس

أطاح الصربي لاسلو دجيري، المصنف ال103 عالميا بين لاعبي التنس المحترفين، بالأرجنتيني سيباسيتان بايز (31) في نهائي بطولة سانتياجو التشيلية، ذات ال250 نقطة، لينتزع الكأس من حامل اللقب.

وتغلب دجيري على المرشح الثالث للقب بمجموعتين لواحدة بواقع (6-4)، و(3-6)، و(7-5).

وعقب انتهاء المباراة، قال دجيري: "أود أن أهنئ سيباستيان وفريقه، ما قدمه في جولة أمريكا الجنوبية كان مذهلا".

يشار إلى أن دجيري سبق وبلغ المركز ال27 في التصنيف عام 2019، لكنه تعرض لإصابة في المرفق استدعت خضوعه لجراحة أبعدته عن الملاعب لفترة من الوقت.

وأمضى الصربي، 29 عاما، ما يقرب من 5 سنوات دون الفوز بأي بطولة بعد انتصاراته في ريو دي جانيرو في 2019، وسردينيا عام 2020.