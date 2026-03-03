الشرطة الألمانية تحذر من خطوط ساخنة وهمية بعد عمليات احتيال خلال إعادة حجز رحلات الطيران

يضطر كثير من الأشخاص حاليا إلى إعادة حجز رحلاتهم بسبب حرب إيران. وبعد أن تعرضت امرأة من ولاية بافاريا الألمانية للاحتيال وخسرت 2500 يورو، حذرت الشرطة من عمليات احتيال عبر خطوط خدمة وهمية.

وينبغي على المستهلكين البحث عن أرقام الخطوط الساخنة حصريا عبر الموقع الرسمي لمنصة الحجز أو شركة الطيران، وليس عبر إعلانات مدفوعة جزئيا في محركات البحث، حسبما أوصى مكتب الشرطة الجنائية الإقليمي في بافاريا.

وعند تلقي إشعارات بشأن إلغاء الرحلات، يجب على المسافرين عدم الاستجابة إطلاقا لأرقام اتصال لإعادة المكالمة أو لروابط دعم خارجية لم يتم التحقق منها. وبدلا من ذلك، ينبغي إجراء تعديلات الحجز فقط عبر حساب العميل الشخصي.

وإذا طلب موظف خدمة مزعوم عبر الهاتف الوصول عن بعد إلى الهاتف الذكي أو جهاز الكمبيوتر، فيتعين إنهاء المكالمة وقطع الاتصال بالإنترنت والتواصل مع البنك. كما ينصح مكتب الشرطة الجنائية الإقليمي في بافاريا بتفعيل إشعارات الدفع الفوري من البنك لرصد أي عمليات خصم غير مرغوب فيها، وتقديم بلاغ فورا عند الاشتباه.