تراجع الطلب على السلع المعمرة في أمريكا

أعلنت وزارة التجارة الأمريكية، الثلاثاء، تراجع الطلب على السلع المعمرة في الولايات المتحدة خلال فبراير الماضي، نتيجة التراجع الكبير للطلب على معدات النقل.

وذكرت وزارة التجارة أن الطلب على السلع المعمرة تراجع بنسبة 6ر1% خلال فبراير الماضي، بعد ارتفاع بنسبة 1ر0% خلال يناير الماضي، وفقا للبيانات المعدلة، في حين كان المحللون يتوقعون تراجع الطلب خلال شهر فبراير بنسبة 8ر1%، بعد ارتفاع بنسبة 3ر0% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات الأولية.

جاء التراجع الكبير في الطلب على السلع المعمرة نتيجة ارتفاع الطلب على معدات النقل، والذي تراجع بنسبة 8ر4% بعد ارتفاع بنسبة 4ر0% خلال يناير الماضي.

وتراجع الطلب على الطائرات غير العسكرية ومكوناتها بنسبة 1ر31% بعد ارتفاع بنسبة 2ر9% خلال كانون ثان/يناير الماضي.

وفي حالة استبعاد الطلب على معدات النقل، فإن الطلب على السلع المعمرة سجل ارتفاعا بنسبة 1ر0 خلال شباط/فبراير الماضي، بعد تراجع بنسبة 1ر0% خلال الشهر السابق وفقا للبيانات المعدلة.

وكان المحللون يتوقعون ارتفاع هذا الطلب بنسبة 2ر0%.

وبدد التراجع في الطلب على الآلات وأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات، تأثير الزيادة الملموسة في الطلب على الآلات الكهربائية والأجهزة المنزلية والمكونات.

وارتفع الطلب على المعدات الرأسمالية غير العسكرية مع استبعاد الطائرات خلال فبراير الماضي بنسبة 1ر0% بعد ارتفاع بنسبة 9ر0% خلال كانون ثان/يناير الماضي. ويمثل الطلب على هذه السلع مؤشرا رئيسيا على إنفاق الشركات.