الخارجية الفلسطينية: إرهاب المستوطنين جزء لا يتجزأ مما تفعله دولة الاحتلال

ذكرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن إرهاب المستوطنين جزء لا يتجزأ من إرهاب دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأدانت الوزارة - في بيان اليوم الأربعاء - إقدام مليشيات المستوطنين المسلحة على ارتكاب جريمة إعدام ميداني جديدة على مفترق بلدة بيتا جنوب نابلس صباح اليوم، والتي أدت إلى استشهاد الشاب محمد عبد الفتاح (23 عامًا) وإصابة الشاب خالد رواجبة (26 عامًا)، كما أدانت إقدام قطعان المستوطنين على اقتلاع وإتلاف 550 شجرة كرمة ولوزيات في محيط بلدة دير جرير شرق رام الله أمس، وذلك بحماية قوات الاحتلال وإسنادها.

وحملت الوزارة، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتانياهو، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن جرائم المستوطنين واعتداءاتهم الاستفزازية وترتكبها عناصر منظمة ومسلحة لدولة الاحتلال وأجهزتها، والتي تتلقى تدريبات وتسليح علني من قوات الاحتلال، وتمارس أبشع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

وأعربت الوزارة الفلسطينية عن استغرابها الشديد من صمت المجتمع الدولي على تلك الجرائم، قائلة: "على العالم أن يدرك أن الشعب الفلسطيني يكاد يفقد ثقته بقدرة الأمم المتحدة ومؤسساتها على توفير الحماية له من بطش الاحتلال ومليشيات المستوطنين المسلحة التي تعتبر كتيبة في جيش الاحتلال".