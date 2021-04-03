عون يدعو لتسمية الفاسدين بوضوح في لبنان

دعا الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، اليوم السبت، إلى تسمية الفاسدين بوضوح كخطوة أولى في محاربة الفساد.



وقال عون، في تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر اليوم، إن أول خطوة في محاربة الفساد هي في تسمية الفاسدين والإشارة إليهم بوضوح.



واعتبر أن تعميم التهمة يصبّ في مصلحة الفاسدين" لأنه تجهيل للفاسد الحقيقي وتضليل صريح للرأي العام.



ويذكر أن مجموعة من الأزمات تتحكم في الواقع اللبناني على كافة الصعد المالية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، ويرجع اللبنانيون أسباب تلك الأزمات إلى منظومة الفساد المتحكمة منذ عشرات السنين.



وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب قد أعلن ، في كلمة له في أغسطس الماضي، أن منطومة الفساد أكبر من الدولة.