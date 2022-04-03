علي فرج وصيفًا لبطولة علام الدولية للإسكواش

أحرز علي فرج المصنف الثاني عالميًا المركز الثاني في ببطولة علام الدولية للإسكواش، والمقامة بالعاصمة الإنجليزية " لندن" في الفترة من من 28 مارس وحتى 3 إبريل المقبل.

وجاء فرج في المركز الثاني بعد خسارته من المصنف الأول عالميًا النيوزيلاندي بول كول بثلاثة اشواط نظيفة في مباراة استمرت لمدة 50 دقيقة.

وكانت نتيجة الاشواط كالتالي: (10-12), (6-11), (4-11).

وقد استهل فرج مشواره في البطولة بالفوز على الإنجليزي نيك وال بثلاثة اشواط نظيفة، ثم فاز على مواطنه كريم عبدالجواد بثلاثة اشواط مقابل لا شيء، وبعدها تفوق على مواطنه طارق مؤمن في دور ربع النهائي بنتيجة 3-1، وفي نصف النهائي فاز على مواطنه مازن هشام بنتيجة 3-1، وأخيرًا انهي فرج مشواره في البطولة في المركز الثاني بعد خسارته من بول كول في دور النهائي.

جديرًا بالذكر أن هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميًا توجت بلقب منافسات السيدات كما جاءت مواطنتها نوران جوهر المصنفة الأولى عالميًا في المركز الثاني.