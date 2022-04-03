لجنة الحكام تختتم معسكر حكام الفيديو

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اختتمت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الكابتن عصام عبد الفتاح، معسكر حكام تقنية الفيديو الذى أقيم على مدار 5 أيام، بمشاركة مايك فان دير روست مسئول تقنية الفيديو فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" وأفضل محاضر فى العالم فى تقنية الـvar.

جاء المعسكر مثمرا وناجحا بكل المقاييس وسيساهم فى تطوير وتحسين مستوى وأداء الحكام فى تطبيق تقنية الفيديو فى مصر، ضمن خطة التطوير التى وضعتها لجنة الحكام الرئيسية واعتمدها مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم، للنهوض والارتقاء بمستوى الحكام ورفع كفاءتهم.

ومن جانبه، أعرب مايك فان دير روست عن سعادته بالمشاركة فى المعسكر وتجاوب الحكام المصريين معه والاستفادة من المحاضرات التى ألقاها على مدار 5 أيام ، ورغبتهم الحقيقية فى الوصول لأعلى درجات الارتقاء فى تقنية الفيديو.