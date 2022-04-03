توجه المخرج مروان حامد، بالشكر إلى أسرة مسلسل «الاختيار 3»، لإهدائهم العمل إلى روح والده الكاتب والسيناريست وحيد حامد، خاصة أن الموسم الحالي كبير ومهم للغاية، لأنه يقدم مرحلة مهمة في التاريخ القريب.

وقال، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم السبت، إن المسلسل يعرض الكثير من التفاصيل المهمة للجمهور، معقبًا: «عمل وطني ضخم وشديد الأهمية».

ولفت إلى تأثره وأسرته بهذا الإهداء، لأن والده كان له دور كبير في الأعمال التي تواجه الإرهابيين، قائلا إن مثل هذه الإهداءات بمثابة تكريم كبير للراحل وحيد حامد.

وتوجه بالتحية إلى مخرج العمل بيتر ميمي، لأنه على مدار الأجزاء الثلاثة، قدم هذا العمل المهم بأسلوب سلس وقدر كبير من المنطقية والواقعية، مشيدًا باختيار الممثلين: «كان توظيفهم مميز جدا».

وأكد أن المخرج نجح منذ الجزء الأول وعلى مدار الجزئين الثاني والثالث، في المزج بين المشاهد التسجيلية والمصورة، متوجهًا بالتحية للمؤلف هاني سرحان لأنه كتب العمل بأسلوب به قدر كبير من الرشاقة، مع قصر المشهد وسرعة إيقاعه، وفي نفس الوقت يقدم المعلومة، لذا لا يوجد مجال للملل أثناء المشاهدة.

وأضاف المخرج مروان حامد، أن الحلقة الأولى من المسلسل كأنها فيلم سينمائي مستقل بذاته، مشددًا على أهمية المضمون الذي يقدمه العمل هذا الموسم.

مسلسل «الاختيار 3» من بطولة كريم عبدالعزيز وأحمد عز وأحمد السقا، مع مشاركة مجموعة كبرى من الفنانين، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

ويتناول المسلسل فترة حاسمة من تاريخ البلاد، وهي التي مرت بها خلال عام 2013 إبان انطلاق ثورة 30 يونيو، التي نجحت في إسقاط مخططات الإرهابية بعد عام من الحكم حاولوا خلاله تحويل البلاد إلى إمارة إخوانية تحقيقًا لمخططاتهم الدولية التي كان يديرها مكتب الإرشاد.