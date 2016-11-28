تركيا تستعد لإخراج غاز البحر الأسود إلى البر نهاية رمضان

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أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، أن بلاده تستعد لإخراج الغاز الطبيعي المكتشف في البحر الأسود إلى البر آخر أيام شهر رمضان.

وقال دونماز، خلال اجتماع عقده مساء السبت بولاية هطاي جنوب البلاد: "نستعد لإخراج غاز البحر الأسود إلى البر في ميناء فيليوس آخر أيام رمضان بمشيئة الله"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وفي يونيو 2022، قامت السلطات التركية بإنزال أول أنبوب في مياه البحر الأسود من أجل نقل الغاز الطبيعي قبالة ولاية زونجولداق شمالي البلاد.

وسبق أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اكتشاف أكبر حقل للغاز في تاريخ البلاد وسط البحر الأسود، باحتياطي بلغ 540 مليار متر مكعب.

من جهة أخرى كشف دونماز أن الحكومة تستعد أيضًا لتزويد محطة أق قويو للطاقة النووية جنوبي تركيا بالوقود النووي يوم 27 أبريل الجاري.

وتتواصل أعمال بناء محطة "آق قويو" النووية بولاية مرسين في إطار اتفاق أبرمته تركيا مع روسيا عام 2010 وهي الأولى من نوعها في البلاد.