قالت الفنانة حنان مطاوع، إنها سعدت بالعمل مع المخرج خالد يوسف في مسلسل «سره الباتع»، مشيرة إلى أنها لم تتخيل التعاون مع «يوسف» في يوم من الأيام، ولم تضع الأمر في حساباتها.



وأضافت خلال لقاء لبرنامج «نجوم رمضان أقربلك»، المذاع عبر إذاعة «نجوم أف إم»: «لما عرض عليا العمل فضلت متنحة كتير، كنت سعيدة وفرحانة بمكالمة الأستاذ خالد جدًا، وبلغته إن عندي عملي وتعثرات كثيرة، ولا أعتقد أنني سأستطيع التوفيق بين الاثنين».



وأشارت إلى أن المخرج طلب منها أن يعزمها على الفطور في الساعة التاسعة من اليوم التالي للمكالمة، قائلة إنهما تحدثا حول تقديمها لعملين في رمضان، والشخصية التي ستقدمها في «سره الباتع».



وذكرت أنها وقعت على المسلسل دون قراءة الاسكريبت، معقبة: «الحقيقة مضيت من غير ما أقرأ الورق عشان أستاذ خالد، وتركيبة صافية اللي حكاها لي، حسيت إني بقدم مامتي وجدتي؛ الست المصرية الجدعة المحبة للوطن والأرض والحبيب، وكنت حاسة إني بقدم حاجة لبلدي».



ولفتت إلى أنها وجدت من المخرج تفانيًا كبيرًا في العمل، منوهة أنها لم تشارك في عمل بهذه الضخامة، على مدار مسيرتها الفنية.



مسلسل «سره الباتع» إخراج خالد يوسف، يشارك فيه أكثر من 60 فنانا، ومن بطولة أحمد السعدني، وأحمد فهمي، وحنان مطاوع، وخالد الصاوي، وريم مصطفى، وأحمد عبدالعزيز، وحسين فهمي، وأحمد وفيق، وصلاح عبدالله، وبيومي فؤاد، وعمرو عبدالجليل، وعفاف مصطفى، وهالة صدقي.





