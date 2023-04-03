محافظ أسيوط يشدد على متابعة تطبيق خطة ترشيد استهلاك الكهرباء

إحالة المسئولين المخالفين لقرار ترشيد استهلاك الطاقة للتحقيق



ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا مكبرًا بديوان عام المحافظة، للتشديد على الاستمرار في إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء بكل الجهات الحكومية والخدمية والعامة والشوارع والميادين بقرى ومراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ونوابهم ورؤساء القرى ومديري الإدارات بالديوان العام للمحافظة ورؤساء شركات المرافق والخدمات وممثلي الأوقاف والكنيسة.

ووجه المحافظ، خلال الاجتماع، بأن تنفذ كل وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية، ترشيد الاستهلاك الكهربائي بكل المباني والمرافق التابعة لها طوال ساعات العمل الرسمية والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن مثل (غرفة الأزمات، المكاتب الهامة).

وشدد على أن تلتزم وحدات الإدارة المحلية وسائر جهات الولاية على أملاك الدولة بتخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية بنسبة 75% بالتنسيق مع جهات الاختصاص، على أن يراعى عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين، وأن يتولى مسئولي منظومة الإعلانات بالمحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء بترشيد الإنارة بالإعلانات المضيئة، على أن يتم فصلها الساعة العاشرة مساء أيًا كانت الجهة التابعة لها، مع إلزام المحال التجارية بتخفيض الإضاءات القوية التي تتواجد على واجهاتها وتتولى وحدات الإدارة المحلية متابعة تطبيق هذه الإجراءات واستخدام لمبات الليد الموفرة في إضاءة جميع المنشآت الحكومية والمنشآت العامة وكل العمليات الخاصة بالمشروعات الجديدة التي يتم التعاقد عليها، واستبدال كشافات الصوديوم بأخرى ليد موفرة للطاقة وكذا استبدال العدادات التقليدية بأخرى مسبقة الدفع.

كما وجه المحافظ، رجال الدين الإسلامي والمسيحي، بالالتزام بتعطيل أنظمة التكييف بالجهات الحكومية والمساجد والكنائس في غير أوقات الصلاة وترشيد استهلاك الطاقة بجميع دور العبادة (المساجد الحكومية والأهلية وملحقاتها) على أن يتم غلق إنارة المساجد بعد الانتهاء من صلاة التراويح وحتى صلاة التهجد وصلاة الفجر.

وأكد المحافظ على أن تلتزم المنشآت الرياضية الكبرى (الأندية الرياضية، الاستادات الرياضية، ملاعب كرة القدم، الصالات المغطاة) بتخفيض استهلاك الكهرباء والغلق التام للإنارة الخاصة بالصالات والاستادات عقب انتهاء الفاعليات التي تقام بها مساء على أن يتم التنسيق مع جهات الاختصاص لإقامة الفاعليات والتدريبات نهارًا وأن يتولى رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع وكيل وزارة الشباب والرياضة ومديري الإدارات بالمراكز والأحياء متابعة التطبيق.

وفي نهاية الاجتماع وجه المحافظ مسئولي المتابعة الميدانية والتفتيش المالي والإداري بالمحافظة بالمتابعة المستمرة لتنفيذ قرارات وتوجيهات ترشيد استهلاك الكهرباء وعمل تقارير يومية فضلًا عن التنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء ومسئولي شركات المرافق والكهرباء بإتخاذ كل التدابير والإجراءات للتنفيذ الفعلي لترشيد استهلاك الكهرباء دون التأثير على المستشفيات أو الجهات الهامة التي تحتاج إلى الكهرباء واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد المخالفين، فضلا عن محاربة سرقة التيار الكهربائي بمختلف المراكز والأحياء وتحرير المحاضر للمخالفين حفاظًا على المال العام للدولة.