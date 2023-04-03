سموحة يحشد نجومه لمواجهة أسوان

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أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة عن قائمة فريقه المسافرة إلى أسوان استعدادا لمواجهة زهرة الجنوب، المقرر لها غدًا الثلاثاء، في إطار منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدورى الممتاز.

وجاءت القائمة على النحو التالي:-

حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح، حسين تيمور

الدفاع: بركات حجاج، أحمد جمال، أحمد شوشة، محمد مغربى، طارق علاء

الوسط: صديق أوجولا، محمد نادى، محمد الصباحى، أحمد مصطفى، محمد عصام، محمود حليمو، مالك بعبوى، زياد طارق، حسين فيصل، محمد سعيد مكرونة، مصطفى سعد ميسى

الهجوم: أليا سيلا، بنجامين بواتينج، أبوبكر محمد.