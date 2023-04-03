 جمال عبد الرحيم: تكريم 6 صحفيين لدورهم في تغطية العمليات العسكرية لمواجهة الإرهاب في سيناء - بوابة الشروق
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جمال عبد الرحيم: تكريم 6 صحفيين لدورهم في تغطية العمليات العسكرية لمواجهة الإرهاب في سيناء

محمد فتحي
نشر في: الإثنين 3 أبريل 2023 - 4:55 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 أبريل 2023 - 5:16 ص

قال جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إن مجلس النقابة سيكرم 6 من الزملاء الصحفيين أعضاء النقابة المقيمين في شمال سيناء لدورهم الفعال في تغطية العمليات العسكرية لمواجهة الإرهاب في سيناء.

وأكد عبد الرحيم فى بيان له اليوم، أن الزملاء عاشوا أصعب الأيام والمواقف خلال السنوات الماضية أثناء محاربة الدولة للإرهاب على أرض سيناء الحبيبة، علاوة علي تغطيتهم الصحفية المتميزة في أجواء ملتهبة، ووسط حقول الألغام والعبوات الناسفة التي كانت تزرع بواسطة العناصر الإرهابية بالشوارع والمناطق السكنية.

وأشار سكرتير عام النقابة إلى أن الزملاء هم:

1 صالح العلاقمى الأخبار
2 أحمد سليم الأهرام
3 عبدالقادر مبارك الأسبوع
4 محمد حسين أبوعيطة اليوم السابع
5 حسناء الشريف الأهرام
6 محمد الحر صوت الأمة

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