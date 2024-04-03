روسيا وإريتريا تجريان مباحثات حول تطوير التعاون العسكري التقني بينهما في ميناء مصوع

أعلنت السفارة الروسية، في إريتريا إجراء مباحثات بين البلدين حول تطوير التعاون العسكري التقني الثنائي في ميناء مصوع الإريتري على البحر الأحمر.

وجاء في بيان السفارة، نقلت مقتطفات منه وكالة نوفوستي الروسية، اليوم الأربعاء: "عقدت المحادثات الروسية الإريترية حول التعاون العسكري التقني في مقر إقامة رئيس إريتريا، وتبادل الجانبان وجهات النظر والمقترحات بشأن تطوير التعاون في هذه المجالات، وحددا المزيد من خطوات التعاون".

وذكر البيان، أن الرئيس الإريتري أسياس أفورقي، رافق نائب القائد العام للقوات البحرية الروسية الأدميرال فلاديمير كاساتونوف خلال زيارة للفرقاطة الروسية "المارشال شابوشنيكوف" الراسية في ميناء مصوع كجزء من جدول الأعمال المخصص للذكرى الـ30 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وإريتريا.

ودخلت الفرقاطة ميناء إريتريا في 28 مارس، وأعلن قسم دعم المعلومات لأسطول المحيط الهادئ، أن زيارة الفرقاطة تعتبر أول زيارة لسفينة روسية لهذا البلد في تاريخ روسيا المعاصر.