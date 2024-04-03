الزلزال المدمر الذي ضرب تايوان هو الأقوى منذ ربع قرن

يعد الزلزال المدمر الذي ضرب الساحل الشرقي لتايوان صباح اليوم الأربعاء، والذي بلغت قوته 7.2 درجة على مقياس ريختر، الأقوى الذي تشهده الجزيرة منذ وقوع زلزال جيجي المأساوي في عام 1999 والذي بلغت قوته 7.3 درجة، وخلف أكثر من 2000 قتيل.

ونقل موقع "فوكوس" التايواني الإخباري عن كو كاي وين، المدير السابق لهيئة الأرصاد الجوية المركزية التايوانية، القول إن طاقة الزلزال الذي وقع في الساعة 07:58 من صباح اليوم الأربعاء (23:58 بتوقيت جرينتش الثلاثاء)، تعادل نحو 32 قنبلة ذرية مما سقطت على هيروشيما، بينما تعادل طاقة زلزال جيجي 46 قنبلة ذرية.

وكان زلزال جيجي تسبب في تدمير مئات المباني بوسط تايوان، إلا أن الزلزال الذي وقع اليوم هز أجزاء أكثر من تايوان، وكانت قوته أكبر من أي زلزال آخر منذ عام 1999، بحسب ما ذكره وو شين فو، المدير الحالي لمركز علوم الزلازل.

وأعلن مركز عمليات الطوارئ المركزي اليوم الأربعاء ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى سبعة قتلى فضلا عن إصابة نحو 60 شخصا.

وأدى الزلزال الذي وقع على عمق 15.5 كيلومتر وعلى بعد نحو 25 كيلومترا جنوب شرق هوالين في شرق تايوان، إلى تشكل أمواج تسونامي صغيرة وصلت إلى بعض الجزر في جنوب غرب اليابان.