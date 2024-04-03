رئيس جامعة قناة السويس يعلن نتائج جائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، نتائج فحص وتقييم المرشحين لجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع لغير أعضاء هيئة التدريس، لعام 2023-2024، والتي أسفرت عن فوز الدكتورة داليا محمد صبري بمعهد بحوث التقنية الحيوية بالجائزة.

وترأس "مندور"، اللجنة العليا للتحكيم في الجوائز التي يقدمها قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، لتحديد الفائز في جائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع لغير أعضاء هيئة التدريس (العاملين - الهيئة المعاونة) لعام 2023-2024، بحضور أعضاء اللجنة الدكتور العربي هندى الأستاذ المتفرغ بكلية العلوم، والدكتور إبراهيم القرش الأستاذ المتفرغ بكلية الهندسة، والدكتور شريف عبد الحق الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة، والدكتور عبادي القاضي الأستاذ المتفرغ بكلية طب الأسنان.

وأشار رئيس الجامعة، في بيان له اليوم الأربعاء، إلى أن أهم شروط الجائزة تتمثل في أن يكون البحث المقدم له مردود مجتمعي أو بيئي على المستوى الإقليمي أو القومي، وقابل للتسويق بين وحدات الإنتاج سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص، مع قابليته للتطبيق باستخدام الإمكانيات المتاحة ومنشور في مجلة علمية متخصصة خلال الثلاث سنوات السابقة للتقدم به.

وأوصى"مندور"، بزيادة عدد الفائزين بالجائزة العام المقبل إلى اثنين، منوها بإعادة تقييم الجوائز المالية بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة للنظر في زيادة قيمتها المالية.

يذكر أن الدكتورة داليا محمد صبري فازت بالجائزة عن بحث بعنوان "ابتكار بصمة للكشف السريع في البول عن ارتداد سرطان المثانة غير المتوغل بعضلة المثانة".