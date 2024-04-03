جنوب إفريقيا تدرس مصير أكبر مجموعة من الأسود الأسيرة في العالم

تعمل جنوب أفريقيا على تحديد ما تفعله مع أكبر مجموعة من الأسود الأسيرة في العالم وأكثر من 3000 هيكل عظمي؛ في إطار محاولتها لإنهاء التجارة في الأسود ومنتجاتها.

وقالت وزيرة البيئة، باربرا كريسي، اليوم الأربعاء، نقلا عن نتائج فريق عمل، عينته: "تدرس الحكومة التواصل مع مالكي الأسود بهدف دفع أموال لهم، مقابل تسليم أو قتل أو تعقيم 7838 أسدا يمتلكونه، وشراء وحرق الهياكل العظمية للأسود، التي يمتلكونها، التي يبلغ عددها 3163 أسدا"، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وتريد الحكومة وضع حد لممارسة تربية الأسود، التي أضرت بسمعة البلاد في الحفاظ على البيئة.

وقالت الوزيرة في بيان إن "جنوب أفريقيا تتمتع بتنوع بيولوجي استثنائي، ومع هذه الهبة الغنية، تأتي المسئولية والتحدي لضمان الحفاظ على أنواعنا وأنظمتنا البيئية واستخدامها على نحو مستدام".