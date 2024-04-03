نمو مبيعات تويوتا أمريكا الشمالية خلال الشهر الماضي بنسبة 8ر21% سنويا

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أعلنت شركة تويوتا موتور أمريكا الشمالية التابعة لمجموعة تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات بيع 214894 سيارة خلال الشهر الماضي بزيادة نسبتها 8ر21% عن الشهر نفسه من العام الماضي على أساس حجم ومعدل المبيعات اليومية.

وباعت الشركة خلال الشهر الماضي 78157 سيارة كهربائية بما يعادل 4ر36% من إجمالي حجم مبيعاتها الشهرية.

كما باعت الشركة العاملة في أمريكا الشمالية خلال الشهر الماضي 184123 سياة من العلامة التجارية تويوتا، في حين باعت 30771 سيارة من العلامة لكزس للسيارات الفارهة.

وخلال الربع الأول من العام الحالي باعت تويوتا أمريكا الشمالية 565098 سيارة بزيادة نسبتها 3ر20% عن الربع الأول من العام الماضي من حيث حجم المبيعات وبنسبة 2ر17% على أساس معدل المبيعات اليومية.

وبلغ إجمالي مبيعات الشركة من السيارات الكهربائية خلال أول ثلاثة أشهر من العام الحالي 206850 سيارة بما يعادل 6ر36% من إجمالي مبيعاتها ربع السنوية.

وبلغت مبيعات سيارات تويوتا خلال الربع الأول 486627 سيارة، في حين بلغت مبيعات سيارات لكزس 78471 سيارة.