محافظ الغربية يشهد ختام الدورة الرمضانية بمركز شباب نهطاي

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ختام الدورة الرمضانية فى كرة القدم، بمركز شباب نهطاي، التى نظمها حزب مستقبل وطن، بحضور النائب محمود أبو حسين، العقيد إسلام الخولي مكتب الأمن الوطني بزفتي، وأمير حمدي، ويسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى، كوكبة من نجوم مصر القدماء كابتن عبد الستار صبرى، كابتن ياسر ريان، كابتن محمد عماره، كابتن عماد النحاس، كابتن بشير التابعي، ولفيف من قيادات حزب مستقبل وطن بزفتي.

وحضر المحافظ المباراة النهائية بين فريقي "أجيال نهطاي" و"المرحوم عبد المنعم عامر"، عن قرية الدغايدة والتي انتهت بفوز فريق الدغايدة بهدف مقابل لاشئ.



وعقب انتهاء المباراة قام محافظ الغربية، بتكريم فريق الدغايدة الفائز بالمركز الأول في بطولة الدورى، وتسليمه الميداليات الذهبية وكأس البطولة، كما تم تكريم فريق نهطاي بالمركز الثانى وتسليمه الميدالية الفضية.

وقدم محافظ الغربية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا "شهدنا اليوم انطلاق مرحلة جديدة للجمهورية الجديدة، بدأت بتأدية الرئيس اليمين الدستورية؛ معربا عن سعادته البالغة لتواجده في قرية نهطاي القرية النموذجية، التي لها مكانة خاصة في قلبه، فيوجد بالقرى كافة مشروعات حياة كريمة".

وأضاف "نحن اليوم في مركز شباب جديد وعلى يميننا مدرسة جديدة وأمامنا مركز تنمية الأسرة وعلى بعد خطوات المجمع الزراعي البيطري، ومركز الخدمات الحكومية، نقطة شرطة، موقف نموذجي، توسعة محطة معالجة ومحطة رفع، مركز صحي كل هذه المشروعات العملاقة لخدمة أهالي القرية، مؤكدا أنه لا بد أن نفتخر دائما لحصول نهطاي على شهادة ترشيد، وانضمام زفتى لمدن التعلم".



وأكمل محافظ الغربية "نعتز ونفتخر بمبادرة حياة كريمة التي تحدى بها الرئيس العالم أجمع، لتغير وجه الريف في مصر ليعيش المواطن المصري في القرى حياة كريمة".

واختتم طارق رحمي كلمته بتوجيه الشكر لكافة القيادات الأمنية وأعضاء مجلس النواب والشيوخ والقيادات التنفيذية والشعبية وأهالي مركز زفتى.