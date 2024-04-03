استمرار نمو قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي

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واصل قطاع الخدمات في الصين نموه خلال الشهر الماضي.

وارتفع مؤشر كايشين لمديري مشتريات قطاع الخدمات الصيني إلى 7ر52 نقطة وهو ما جاء متفقا مع التوقعات مقابل 5ر52 نقطة خلال شباط/فبراير الماضي.

وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع.

يذكر أن قطاع الخدمات يسجل نموا مستمرا للشهر الخامس عشر على التوالي.

جاء تسارع وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع الخدمات نتيجة التحسن في الطلبيات الجديدة وارتفاع ثقة الشركات، في حين تراجعت وتيرة التوظيف، في ظل تراجع الضغوط على الطاقة الإنتاجية.

وأظهر مسح مؤسسة إس أند بي جلوبال وصول معدل نمو نشاط القطاع الخاص في الصين إلى أعلى مستوياته منذ مايو 2023. وارتفع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي الخدمات والتصنيع إلى 7ر52 نقطة خلال مارس الماضي، مقابل 5ر52 نقطة خلال فبراير الماضي.

من ناحيته قال وانج شي كبير المحللين الاقتصاديين في شركة كايشين إنسايت جروب للاستشارات والخدمات الإعلامية "رغم ذلك مازال الاقتصاد يواجه رياحا معاكسة مع حالات الغموض والعوامل غير المواتية".