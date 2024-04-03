قطر وإسبانيا تؤكدان أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

عقد الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، اليوم الأربعاء، في الدوحة، جلسة مباحثات رسمية، مع بيدرو سانشيز رئيس وزراء مملكة إسبانيا.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، ومناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتأكيد على أهمية تعزيز الجهود الإقليمية والدولية للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق،بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وأعرب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري عن تقدير بلاده لمواقف مملكة إسبانيا الداعمة للمساعي الهادفة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة.

وعقب الجلسة، وقع الجانبان مذكرة تفاهم بشأن إقامة حوار استراتيجي بين دولة قطر ومملكة إسبانيا.

وتأتي زيارة سانشيز لقطر في إطار جولة بالشرق الأوسط زار خلالها الأردن والسعودية.

كان سانشيز قد صرح في مستهل جولته في الشرق الأوسط أول أمس الاثنين إن الحكومة الإسبانية تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية قبل الصيف.