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رئيس النادي يجيب.. هل يتعاقد فيوتشر مع حسام البدري؟

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 11:59 ص | آخر تحديث: الأربعاء 3 أبريل 2024 - 11:59 ص

أكد وليد دعبس، رئيس نادي مودرن فيوتشر، أن الزمالك "كعبه" عالي على فريقه في المباريات وذلك قبل مباراة الإياب في دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقال وليد دعبس في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "الزمالك كعبه عالي علينا، الأمل لا يزال موجودًا والكرة ليس لها كبير".

وأضاف: "في المباراة الأولى القائم تصدى لفرصتين لنا، والشوط الأول كنا جيدين والثاني كان هناك بعض الأخطاء التي استغلها الزمالك وسجل هدفين".

وأكمل: "أتمنى الحظ يسير معنا في المباراة القادمة من أجل حسم الصعود إلى نصف النهائي".

وعن تولي حسام البدري تدريب الفريق بعد رحيله عن الزوراء العراقي.. قال: "البدري لن نتحدث معه، ولدينا تامر مصطفى مدرب مميز للغاية، ونرى أن هناك رؤية مشتركة بينا في أمور عديدة وليست على صعيد الدوري الموسم الحالي ونعد للسنوات القادمة".


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