حسن نصر الله: ما يجري بفلسطين «طوفان أحرار» نأمل أن يكبر

أشاد أمين عام حزب الله حسن نصرالله، اليوم الأربعاء، بـ"الصمود الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي" على قطاع غزة، وبـ"الجبهات المساندة له" سواء في لبنان أو العراق أو اليمن، واصفا ذلك بـ"طوفان أحرار" يأمل في أن "يكبر" مع الوقت.



جاء ذلك في كلمة متلفزة لها خلال فعالية "منبر القدس"، التي تنظمها "اللجنة الدولية لإحياء يوم القدس" في بيروت بمناسبة "يوم القدس العالمي".



وقال نصر الله في كلمته: "ما يجري في فلسطين والمنطقة والعالم هو طوفان أحرار نأمل أن يكبر ويزداد ويقوى مع الوقت"، وفقا لوكالة الأناضول.



واستنكر عدم تجاوب إسرائيل مع أي قرارات أو مناشدات دولية لوقف "العدوان" على غزة.



وقال: "العدو لا يصغي إلى أية قرارات صادرة عن مجلس الأمن، ولا إلى مناشدات من دول العالم، ولا يهتم لرأي عالمي أو لقوانين".



وأكد في هذا الصدد على "أهمية الثبات والصمود ومواصلة العمل واليقين بأنّ النصر آت"، معتبرًا أن "هذا يرتبط بغزة وكل الجبهات المساندة والمشاركة لها"، في إشارة إلى جماعة "الحوثي" في اليمن، و"حزب الله" في لبنان، وفصائل مسلحة في العراق.



وأشار إلى أن هذه الجبهات "تقدم التضحيات"، و"تتحمل أيضًا التهديدات والضغوط"، لكنها مع ذلك "تواصل العمل ولا تُخلي الساحة".



كما شكر نصرالله إيران على دعمها لهذه الجبهات وهو ما يعرضها للكثير من "التهديدات والضغوط، ونرى هذا في العلن وفي غير العلن".



وتعتبر كل من إسرائيل وإيران الدولة الأخرى العدو الأول لها، ومن حين إلى آخر تشن تل أبيب غارات جوية على ما تقول إنها أهداف إيرانية في سوريا.