نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مشاهد من تشييع شهداء درعا الذين ارتقوا، أمس الأربعاء، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي حرش سد الجبيلية الواقع بين مدينة نوى وبلدة تسيل غرب درعا.

واستشهد في محافظة درعا 9 مواطنين، وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية حرش سد الجبيلية، الواقع بين مدينة نوى وبلدة تسيل غرب درعا.

وقالت محافظة درعا، في بيان نشرته عبر قناتها على تلجرام اليوم: "ارتقى 9 مدنيين، وأصيب آخرون كحصيلة أولية، إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي حرش سد الجبيلية، مشيرة إلى أن هناك استنفاراً وغضباً شعبياً كبيراً بعد هذه المجزرة، وخصوصاً في ظل توغل قوات الاحتلال لأول مرة إلى هذا العمق، حسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وشن طيران الاحتلال، الليلة الماضية غارات جوية على خمس مناطق مختلفة في أنحاء سوريا، أسفرت عن تدمير شبه كامل لمطار حماة العسكري، وإصابة عشرات المدنيين والعسكريين.

وأدانت صباح اليوم الخميس، وزارة الخارجية السورية بأشد العبارات موجة العدوان الإسرائيلي الأخيرة على سوريا، داعية المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم والضغط على إسرائيل لوقف عدوانها والالتزام بالقانون الدولي.