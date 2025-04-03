الحوثي: واشنطن شنت أكثر من 36 غارة على اليمن خلال الساعات الماضية

قال الناطق العسكري باسم جماعة الحوثي العميد يحيى سريع، إن واشنطن شنت عدوانًا على اليمن خلال الساعات الماضية بأكثر من 36 غارة جوية؛ استهدفت مناطق عدة في محافظات صنعاء وصعدة وعدد من المحافظات؛ ما أدى إلى وقوع قتلى وجرحى.

وأضاف في بيان، صباح الخميس، أن القوات البحرية وسلاح الجو المسير والقوة الصاروخية نفذت، ردًا على العدوان الأمريكي، عملية عسكرية نوعية ومشتركة، اشتبكت من خلالها مع حاملة الطائرات الأمريكية «ترومان» والقطع الحربية التابعة لها في شمال البحر الأحمر.

وأشار إلى أن «العملية نُفذت بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة، وحققت أهدافها بنجاح»، قائلًا إن «عملية الاشتباك استمرت لساعات طويلة، وتم إفشال جزء من الهجوم على اليمن».

وأكد استمرار الحوثي في استهداف القطع الحربية الأمريكية كافة، وكل مصادر التهديد في منطقة العمليات المعلن عنها.

وأكمل: «لن تثنينا الغارات العدوانية عن القيام بواجباتنا الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وإن عملياتنا العسكرية باتجاه عمق الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة مستمرة ولن تتوقف إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها».