ألمانيا: القبض على ثلاثة رجال متورطين في نشر مواد إباحية للأطفال



أعلن مكتب مكافحة الجريمة في ألمانيا في مدينة فيسبادن اليوم الاثنين أن الشرطة ألقت القبض على ثلاثة رجال بتهمة نشر محتويات إباحية للأطفال.



وتتهم الشرطة الرجال الثلاثة بانتهاج أسلوب العصابات في ارتكاب هذه الجريمة وإدارة واحدة من أكبر منصات المواد الإباحية للأطفال على مستوى العالم في شبكة الإنترنت المظلم (داركنت).



وأضاف المكتب أن محققيه ومحققي الادعاء العام فتشوا سبعة أماكن في ولايات شمال الراين ويستفاليا وبافاريا وهامبورج قبل القبض على الرجال الثلاثة.



وأوضح المكتب أنه تم القبض على مشتبه به آخر في باراجواي بناء على طلب من سلطات إنفاذ القانون في ألمانيا.



يذكر أن أحد المقبوض عليهم 40 عاما، ينحدر من مدينة بادربورن والثاني، 49 عاما، من مولدورف في بافاريا والثالث، 58 عاما، من شمال ألمانيا ويعيش في أمريكا اللاتينية منذ سنوات عديدة، بالإضافة إلى شخص ينحدر من هامبورج،64 عاما، وتشتبه السلطات في أن هذا الشخص واحد من أنشط مستخدمي المنصة حيث نشر عليها أكثر من 3500 محتوى.