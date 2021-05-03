يسرا ترفع مستوى المؤامرات في «حرب أهلية»

الخدعة التي تعرضت لها "مريم - يسرا" في بداية مسلسل حرب أهلية، ونتج عنها استيلاء دكتور "يوسف - باسل خياط" على المستشفى الخاصة بها، قد يوحي بأن مريم ضحية سهلة، لكن الانتقام الذي قامت به بالاستعانة بصديقتها "فريدة -أروى جودة"، جعل المؤامرات في مستوى آخر، حالياً يدبر يوسف مكيدة أخرى يحفظ بها ماء وجهه.

المكيدة التي يصنعها يوسف، تتمثل في سرقة منزل مريم، وبالتحديد الورق الذي يثبت عدم قدرة طليقها الراحل عزيز (رشدي الشامي) على الإنجاب، حتى يتمكن من إلصاق طفل به يحصل على الميراث، وبالتوازي مع ذلك، استأجر شاباً لإيقاع ابنتها "تمارا - جميلة عوض" في حبه، من أجل استغلالها.

في حرب أهلية تقوم يسرا بدور مريم، وهي طبيبة تجميل، هجرها زوجها وابنتها، وهي ليست على علاقة جيدة بهما، بالتوازي تدور علاقة مريبة بينها وبين طبيبها النفسي، كذلك تعيش معها في المنزل نور (مايان السيد) التي تعتبرها ابنتها.

حرب أهلية من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وهو إنتاج العدل جروب، وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

