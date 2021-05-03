أفادت صحيفة صينية، يوم أمس الأحد، أن مواطنا أقدم على بيع ابنه البالغ من العمر عامين مقابل مبلغ من المال لتحقيق حلمه، وذلك وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.



وذكرت صحيفة "South China Morning Star" الصينية، أن المواطن الصيني أقدم على بيع ابنه مقابل مبلغ مالي لتحقيق حلمه بالسفر مع زوجته الجديدة.



وأقدمت الشرطة على توقيف الأب واحتجازه لنقله إلى المحكمة، وتم تسليم الطفل إلى عمه.



وتلقى الأب حضانة ابنه البالغ من العمر عامين، وذلك بعد دعاوى خاضها مع زوجته في المحاكم.



وبدأت القصة عندما قام الأب بأخذ الولد من منزل أخيه للقاء والدته، لكنه اتفق مع شخص لتسليمه الطفل مقابل 158 ألف يوان.



وبعد فقدان الولد لساعات لجأ شقيق الرجل إلى الشرطة طلبا للمساعدة، وتمكن ضباط إنفاذ القانون من العثور على الوالد واحتجازه في مقاطعة تشيجيان الصينية.