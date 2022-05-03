قال البابا فرنسيس، في مقابلة نُشرت اليوم الثلاثاء، إنه طلب الاجتماع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو في محاولة لوقف الحرب في أوكرانيا لكنه لم يتلق ردا.

وأبلغ البابا صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية بأن البطريرك كيريل من الكنيسة الأرثوذكسية الروسية الذي أيد الحرب "لا يمكن أن يصير خادم المذبح بالنسبة لبوتين".

وقال البابا، الذي قام بزيارة غير مسبوقة للسفارة الروسية عندما بدأت الحرب، للصحيفة إنه بعد حوالي ثلاثة أسابيع من بدء الصراع طلب من كبير دبلوماسيي الفاتيكان أن يبعث برسالة إلى بوتين، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

وأضاف أن الرسالة مفادها "أنا على استعداد للذهاب إلى موسكو. من الضروري بالقطع أن يسمح زعيم الكرملين بذلك، لكننا لم نتلق ردا بعد وما زلنا نسعى".

وتابع "أخشى ألا يكون بوتين قادرا أو راغبا في عقد هذا الاجتماع في الوقت الحالي. لكن كيف ألا يكون بمقدور المرء وقف كل هذه الوحشية؟".

ولم يحدث أن ذكر البابا فرنسيس من قبل روسيا أو بوتين تحديدا منذ بدء الصراع في 24 فبراير. لكن البابا (85 عاما) لم يترك مجالا للشك في الجانب الذي ينتقده مستخدما مصطلحات مثل العدوان غير المبرر والغزو والأعمال الوحشية المروعة ضد المدنيين.

وردا على سؤال حول زيارة العاصمة الأوكرانية كييف، والتي قال الشهر الماضي إنها محتملة، أكد البابا أنه لن يذهب في الوقت الحالي.

وقال "في البداية يجب أن أذهب إلى موسكو، ويجب أن أقابل بوتين أولا، أفعل ما بوسعي. إذا كان بوتين سيفتح الباب فقط".

تسببت الحرب في أوكرانيا في توتر العلاقات بين الفاتيكان والكنيسة الأرثوذكسية الروسية، وأدت إلى حدوث انقسام بين المسيحيين الأرثوذكس حول العالم.

وذكرت رويترز في 11 أبريل أن الفاتيكان يدرس تمديد رحلة البابا إلى لبنان في 12-13 يونيو ليوم واحد حتى يتمكن من لقاء كيريل في 14 يونيو في القدس. لكن فرنسيس قرر لاحقا ألا يفعل ذلك.